Зеленский назвал предполагаемую дату следующих трехсторонних переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США могут состояться в начале марта 2026 года. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина». Зеленский отметил, что уже провел обсуждение с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым относительно подготовки к запланированной встрече в Женеве. Умеров, возглавляющий команду, запланировал встречу с американскими дипломатами, где будут обсуждаться три ключевых блока вопросов.

"Новая трехсторонняя встреча Украина-США-Россия, на наш взгляд, состоится в начале марта", — заявил он.

Первым пунктом повестки станет пакет мер экономической помощи для восстановления инфраструктуры и экономики Украины. Вторым важным вопросом будет подготовка к встрече с российской стороной. Третий пункт касается обсуждения деталей обмена пленными между сторонами конфликта.