Задержана курьер мошенников, похитивших у рязанской пенсионерки 700 тысяч рублей

Задержана курьер мошенников, похитивших у 74-летней пенсионерки из села Александровка Ухоловского района 700 тысяч рублей. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником сотовой компании. Он поинтересовался состоянием связи, затем начал разговор о сбережениях и заявил, что наличные могут изъять, если купюры не задекларировать.

Злоумышленник предложил для проведения необходимых операций передать деньги работнику банка, который приедет к пенсионерке. Женщина отдала средства девушке, а потом поняла, что ее обманули.

Оперативники уголовного розыска опросили потерпевшую и соседей. Люди запомнили автомобиль, на котором приехала курьер. Вскоре полицейские установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 19-летняя жительница Владимира. Она временно проживала в Москве. После снова вернулась во Владимир, где злоумышленницу задержали.

По предварительной информации полицейских, девушка приехала в столицу, чтобы найти «легкую» работу. Она устроилась курьером в зарубежный колл-центр, выезжала в разные регионы, забирала деньги у обманутых людей. Средства переводила на указанный кураторами счет, при этом процент оставляла себе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по которой грозит до шести лет тюрьмы. Расследование продолжается.