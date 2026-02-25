Юлия Швакова рассказала о состоянии рязанской экономики в условиях санкций

По словам Шваковой, рязанская экономика на фоне действия санкций и замедления темпов роста экономики в стране демонстрирует устойчивость. Как она отметила, рост валового регионального продукта в 2025 году оценивается на уровне 102,7% при среднероссийском показателе в 101%. Индекс промышленного производства в регионе составил 108% при среднем федеральном значении 101,3%. Зампред правительства обратила внимание, что отрыв удалось обеспечить за счет разноплановой структуры экономики. За последние два года в регионе сформировали новые направления — отрасли фармацевтики и беспилотных авиационных систем.

Заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова рассказала о состоянии рязанской экономики в условиях санкций. Информация прозвучала во время мероприятия «Час с зампредом» 25 февраля.

«Несмотря на сложное исполнение бюджета в предыдущем году, удалось сохранить бюджет на развитие. Почти пять миллиардов рублей направлено на поддержку промышленности, инноваций, малого и среднего предпринимательства, сельского хозяйства», — отметила Швакова.

Кроме того, она рассказала, что Государственный фонд развития промышленности Рязанской области профинансировал более ста проектов на сумму свыше трех миллиардов рублей. По словам Шваковой, фонд гибко адаптирует программы под текущие условия. В период санкционных ограничений запустили продукты для пополнения оборотных средств, а при смене рынков сбыта — новые инструменты поддержки экспорта и локализации.

При этом зампред подчеркнула, что фонд работает не только как источник финансирования, но и как центр компетенций, оказывающий методологическое сопровождение предприятиям.

«Три года назад мы поставили задачу собрать все формы поддержки по отраслевому принципу в одном месте — чтобы любой предприниматель мог быстро найти подходящие меры. Мы это сделали», — отметила Юлия Швакова.

Также на базе Фонда развития промышленности создан центр кластерного развития. Он помогает предприятиям кооперироваться и реализовывать совместные проекты. На данный момент участники кластеров ведут 18 таких инициатив, большинство из которых направлено на выпуск продукции, не имеющей аналогов в России.

Кроме того, на публичном отчете Швакова рассказала, что в Рязанской области к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 120 предприятий.

«В основном это обрабатывающие производства, но есть и предприятия сельского хозяйства, торговли. Это позволяет масштабировать опыт на субъекты малого предпринимательства», — пояснила зампред правительства.

Участники программы получают меры господдержки, а для тех, кто только планирует присоединиться, действует сопровождение по достижению необходимых показателей. По словам Юлии Шваковой, основные результаты уже видны. Выработка у участников выросла на 60%, время протекания процессов и объемы незавершенного производства сократились на 40%.