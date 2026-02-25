Врачи: назальные капли могут вызвать привыкание и тахикардию

Доцент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Татьяна Миронова предупредила, что капли для носа быстро устраняют заложенность, но их длительное и некорректное использование может вызвать привыкание, повышение артериального давления, тахикардию, нарушения ритма сердца, проблемы со зрением и головные боли. Медики рекомендуют использовать капли не более 10 дней.