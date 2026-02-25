В Соцфонде по Рязанской области рассказали, кому положены надбавки к пенсии

Социальный фонд выплачивает дополнительные средства пенсионерам, учитывая их место жительства, возраст и трудовой стаж. Отмечается, что многие надбавки к пенсии оформляются автоматически благодаря цифровизации и обмену данными между ведомствами.

Автоматически назначаются: доплата неработающему пенсионеру до регионального прожиточного минимума, повышенная фиксированная выплата к пенсии по старости (с 80 лет или 1 группы инвалидности) и оплата за работу на Крайнем Севере.

По заявлению назначаются: профессиональная доплата за специальный стаж (летчики, работники угольной промышленности и др.), надбавка сельским пенсионерам за работу в сельском хозяйстве и оплата на детей-иждивенцев.