В Скопине вандалы повредили арт-объект на территории «Гончарной сказки»

В Скопине неизвестные повредили арт-объект на территории «Гончарной сказки». Об этом сообщила администрация округа. По данным местных властей, несколько человек расшатали одну из световых опор и оторвали декоративный герб. Восстановлением поврежденных элементов теперь предстоит заниматься коммунальным службам.

В администрации обратились к жителям с просьбой помочь установить личности причастных. Если кому-то известна информация о произошедшем или удалось узнать автомобиль предполагаемых нарушителей, об этом просят сообщить в правоохранительные органы по номеру 102.

Фото: администрация Скопинского округа.