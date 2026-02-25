В Рязанской области задействовали всю снегоуборочную технику для расчистки дорог

В Старожиловском округе задействовали всю снегоуборочную технику для расчистки дорог. «Продолжаем работы по устранению последствий снегопадов — вся дорожная техника в округе задействована ежедневно на местных и региональных дорогах», — говорится в сообщении. Также очевидцам заснеженных улиц предложили оставить комментарий под постом администрации, чтобы устранить последствия непогоды.

Фото: пресс-служба администрации Старожиловского округа.