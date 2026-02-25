В Рязанской области у 49-летнего мужчины изъяли более 1,2 кг марихуаны

Сотрудники следственного отдела полиции Сараевского района задержали 49-летнего жителя Можаров, у которого изъяли один килограмм 250 граммов марихуаны. Об этом пишет ИД «Пресса». Высушенную коноплю обнаружили в хозяйственной постройке мужчины. Как выяснил следственный отдел, подозреваемый нашел растущую коноплю летом 2025 года на заброшенных фермах. Он срезал растения и, вернувшись домой, высушил их для личного использования. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 2 УК РФ о незаконном хранении наркотических веществ. Мужчине грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

