В Рязанской области пройдет мокрый снег
В области будет облачно, днем — с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, морось). На дорогах — гололедица. Ветер будет северо-восточный, северный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит −6…−1°С, днем — −3…−2°С.
Опубликован прогноз погоды на 26 февраля в Рязанской области. Соответствующую информацию разместили на сайте регионального ЦГМС.
