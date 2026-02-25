В Рязанской области два дня подряд будут вакцинировать животных от бешенства

26 февраля 2026 года проведут вакцинацию собак и кошек против бешенства с 9:00 до 11:00 по адресу: ул. Спасская, 36. 27 февраля — по адресу: ул. Касимовская, 62, с 9:00 до 11:00. Помимо этого, вакцинация проводится каждую среду с 9:00 до 16:00 на территории ГБУ РО «Шиловская райветстанция». Отмечается, что при себе необходимо иметь ветпаспорта.

В Шилове два дня подряд будут вакцинировать животных от бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «Шиловская райветстанция».

