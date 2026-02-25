В Рязани разыскивают очевидцев ДТП на Соборной

«17.02.2026 года у ТЦ „Малина“ (на Соборной, 13) стояла моя машина Kia Rio, припаркованная с 9:00 по 18:00. Выйдя с работы, я увидела, что меня очень сильно задели и скрылись с места ДТП. Если кто-то видел или регистратор заснял, мне нужен очевидец, пожалуйста, помогите», — говорится в сообщении.