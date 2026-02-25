В Рязани 25 февраля отключили горячую и холодную воду

В Рязани 25 февраля отключили горячую и холодную воду. Об этом сообщили в МУП «РМПТС» и «Водоканале».

Горячую воду отключили ориентировочно до 11:00 по следующим адресам:

улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3;

улица Новоселов, дом № 34 корпус 4.

В зону отключения попали детская школа искусств № 7, школа № 51, детский сад № 149. Причина отключения — проведение работ по переврезке на центральном тепловом пункте.

До 17:00 холодной воды не будет на улицах: