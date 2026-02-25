Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
293
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
943
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
518
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 068
В Рязани 25 февраля отключили горячую и холодную воду
В Рязани 25 февраля отключили горячую и холодную воду. Об этом сообщили в МУП «РМПТС» и «Водоканале».

Горячую воду отключили ориентировочно до 11:00 по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дома №№ 21, 21 корпус 1, 21 корпус 2, 21 корпус 3, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 23, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24 корпус 3, 25, 25 корпус 1, 25 корпус 2, 25 корпус 3;
  • улица Новоселов, дом № 34 корпус 4.

В зону отключения попали детская школа искусств № 7, школа № 51, детский сад № 149. Причина отключения — проведение работ по переврезке на центральном тепловом пункте.

До 17:00 холодной воды не будет на улицах:

  • Новоселов, дома №№ 25, 27;
  • Тимакова дома, №№ 11, 13, 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1);
  • Касимовское шоссе, дом № 50б;
  • Новоселов, дом № 33;
  • Карла Маркса, дом № 6;
  • Медицинская, дома №№ 5, 5 корпус 1;
  • Энгельса, дома №№ 12/8, 14, 16, 18, 20.