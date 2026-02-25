В России разработают гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»

Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету, которая обещает превзойти по характеристикам существующий ракетный комплекс «Орешник». Как сообщает издание Daily Star, ссылаясь на военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, новая ракета сможет достигать Лондона всего за восемь минут. По информации эксперта, новая система вооружения будет способна переносить восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до тридцати метров. Отмечается, что пока нет официальной информации о завершении разработки данной ракеты, и подробности о ее характеристиках остаются в стадии обсуждения.

По информации эксперта, новая система вооружения будет способна переносить восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до тридцати метров. Также сообщается о планах по усовершенствованию систем управления, что повысит точность попадания и эффективность ракет при ударах как по целям на Украине, так и по объектам на Западе.

