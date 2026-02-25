Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 14:25
Нал. EUR 90.86 / 91.59 25/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
307
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
946
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 079
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России разработают гиперзвуковую ракету мощнее «Орешника»
Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету, которая обещает превзойти по характеристикам существующий ракетный комплекс «Орешник». Как сообщает издание Daily Star, ссылаясь на военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, новая ракета сможет достигать Лондона всего за восемь минут. По информации эксперта, новая система вооружения будет способна переносить восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до тридцати метров. Отмечается, что пока нет официальной информации о завершении разработки данной ракеты, и подробности о ее характеристиках остаются в стадии обсуждения.

Россия разрабатывает новую гиперзвуковую ракету, которая обещает превзойти по характеристикам существующий ракетный комплекс «Орешник». Как сообщает издание Daily Star, ссылаясь на военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, новая ракета сможет достигать Лондона всего за восемь минут.

По информации эксперта, новая система вооружения будет способна переносить восемь кинетических боеголовок и поражать цели на глубине до тридцати метров. Также сообщается о планах по усовершенствованию систем управления, что повысит точность попадания и эффективность ракет при ударах как по целям на Украине, так и по объектам на Западе.

Отмечается, что пока нет официальной информации о завершении разработки данной ракеты, и подробности о ее характеристиках остаются в стадии обсуждения.