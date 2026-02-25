В РФ начнут исследования по внедрению мозговых чипов для лечения ОКР и депрессии

Биотех-лаборатория Neiry разработала метод лечения депрессии и ОКР с помощью имплантации тонких электродов в мозг и стимуляции их генератором импульсов. Ожидается, что это улучшит состояние половины пациентов с депрессией и уменьшит симптомы ОКР на треть.

В РФ начнут исследования по внедрению мозговых чипов для лечения ОКР и депрессии. Об этом сообщили РИА Новости.

