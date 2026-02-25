В одном из многоквартирных домов Рязанской области обвалилась крыша

В поселке Варские, в доме на улице Школьная, обвалилась крыша многоквартирного дома. «21 февраля обвалилась крыша, причинен значительный ущерб. Четыре дня люди живут без крыши! На неделе обещают оттепель, и значит, всё потечет. Мы надеемся, что ситуацию исправят в ближайшее время», — написали обеспокоенные рязанцы в соцсетях.

Фото: «Варские LIFE».