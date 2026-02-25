Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 76.25 / 76.70 25/02 18:50
Нал. EUR 91.00 / 91.60 25/02 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
325
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
952
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
525
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В одном из многоквартирных домов Рязанской области обвалилась крыша
В поселке Варские, в доме на улице Школьная, обвалилась крыша многоквартирного дома. «21 февраля обвалилась крыша, причинен значительный ущерб. Четыре дня люди живут без крыши! На неделе обещают оттепель, и значит, всё потечет. Мы надеемся, что ситуацию исправят в ближайшее время», — написали обеспокоенные рязанцы в соцсетях.

В поселке Варские, в доме на улице Школьная, обвалилась крыша многоквартирного дома. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Варские LIFE».

«21 февраля обвалилась крыша, причинен значительный ущерб. Четыре дня люди живут без крыши! На неделе обещают оттепель, и значит, всё потечет. Мы надеемся, что ситуацию исправят в ближайшее время», — написали обеспокоенные рязанцы в соцсетях.

Фото: «Варские LIFE».