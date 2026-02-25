В Минэкономразвития опровергли запрет скидок на маркетплейсах

Вопрос о точности цены товара в описании не влияет на скидочные программы и маркетинговые инструменты, сообщили в Минэкономразвития. «Вопрос достоверного отображения цены товара в его карточке не отменяет действие скидочных программ и использования маркетинговых инструментов. Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением», — пояснили в ведомстве.

Минэкономразвития объявило о разработке новых правил ценообразования на маркетплейсах для защиты потребителей и обеспечения прозрачности изменений цен.