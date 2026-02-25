В Лесопарке рязанцам расскажут о реформах Петра I через монеты

В Лесопарке открыли фотовыставку Банка России «Петра творенья» с увеличенными изображениями монет о преобразованиях Петра I. Отмечается, что каждая монета — исторический документ, отражающий ключевые события петровской эпохи: строительство флота, основание городов, внутренние преобразования и военные победы. Увеличение позволяет детально рассмотреть мелкие элементы: оснастку, одежду и лица.

В Лесопарке открыли фотовыставку Банка России «Петра творенья» с увеличенными изображениями монет о преобразованиях Петра I. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Отмечается, что каждая монета — исторический документ, отражающий ключевые события петровской эпохи: строительство флота, основание городов, внутренние преобразования и военные победы. Увеличение позволяет детально рассмотреть мелкие элементы: оснастку, одежду и лица.

«Ни одна прославленная персона в России не была удостоена такого внимания со стороны художников-медальеров, как Петр I. Ведь его реформы коснулись многих сфер жизни: от государственной политики до мельчайших деталей быта. Каждая из монет — дань памяти деяниям правителя, изменившего ход отечественной истории», — отметил эксперт рязанского отделения Банка России Олег Матвеев.