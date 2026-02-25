В десятках домов в Рязанской области отключили воду из-за коммунальной аварии

В микрорайоне «Южный» временно отключено холодное водоснабжение в домах № 11-15, 22-27, также снижена температура горячей воды. Ведутся работы по устранению аварии. Отмечается, что к ремонту приступят 26 февраля.