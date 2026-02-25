В Архангельской области подросток зарезал мать из-за требований учиться

В Архангельской области 17-летний подросток убил свою спящую мать после ссоры. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Отмечается, что женщина заставляла учиться сына.

Юноша нанес женщине множество ножевых ранений, в результате чего она скончалась от кровопотери. После этого подросток спрятал тело в погребе и скрылся.

Позже его задержали. На допросе юноша признался, что мать на него давила, требуя уделять больше времени.