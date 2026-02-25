Ушедшая из РФ Victoria’s Secret зарегистрировала в стране товарный знак

Компания Victoria’s Secret подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент 25 марта 2025 года из США. Знак будет зарегистрирован в классах 3 и 25, охватывающих средства личной гигиены, одежду, джинсы, платья и нижнее белье. Исключительное право будет действовать до 25 марта 2035 года. Отмечается, что 9 марта 2022 года компания временно прекратила деятельность в России.

Бренд Victoria’s Secret, несмотря на временное приостановление своей деятельности в России, успешно зарегистрировал товарный знак в стране. Об этом сообщило издание ТАСС.

