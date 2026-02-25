Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 16:21
Нал. EUR 90.86 / 91.60 25/02 16:21
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
314
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
949
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
522
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Умер рязанский журналист
Умер заместитель директора Рязанского медиацентра, ученый, лектор-международник Михаил Райхер. Об этом сообщили «Рязанские ведомости». О смерти журналиста стало известно 25 февраля. Причина не указана. Отмечается, что Михаил Райхер рано потерял родителей, они были участниками Великой Отечественной войны. Мужчину воспитывали родственники. Затем он поступил военное училище. Позже окончил рязанский радиоинститут, долгое время трудился в НИИГРП (сейчас — ООО «Плазма»), вел научную работу, активно участвовал в общественной жизни. В журналистику Михаил Райхер пришел почти 30 лет назад.

Умер заместитель директора Рязанского медиацентра, ученый, лектор-международник Михаил Райхер. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

О смерти журналиста стало известно 25 февраля. Причина не указана.

Отмечается, что Михаил Райхер рано потерял родителей, они были участниками Великой Отечественной войны. Мужчину воспитывали родственники. Затем он поступил военное училище. Позже окончил рязанский радиоинститут, долгое время трудился в НИИГРП (сейчас — ООО «Плазма»), вел научную работу, активно участвовал в общественной жизни.

В журналистику Михаил Райхер пришел почти 30 лет назад. В газете «Панорама города» у него была своя тема. Михаил Райхер помогал читателям понять происходящее в России и за рубежом, комментировал выступление глав иностранных государств, подчеркивая важные события в РФ, а также в нашем регионе.

Фото: «Рязанские ведомости», Валентина Севостьянова.