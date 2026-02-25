Умер рязанский журналист

Умер заместитель директора Рязанского медиацентра, ученый, лектор-международник Михаил Райхер. Об этом сообщили «Рязанские ведомости». О смерти журналиста стало известно 25 февраля. Причина не указана. Отмечается, что Михаил Райхер рано потерял родителей, они были участниками Великой Отечественной войны. Мужчину воспитывали родственники. Затем он поступил военное училище. Позже окончил рязанский радиоинститут, долгое время трудился в НИИГРП (сейчас — ООО «Плазма»), вел научную работу, активно участвовал в общественной жизни. В журналистику Михаил Райхер пришел почти 30 лет назад.

Умер заместитель директора Рязанского медиацентра, ученый, лектор-международник Михаил Райхер. Об этом сообщили «Рязанские ведомости».

О смерти журналиста стало известно 25 февраля. Причина не указана.

Отмечается, что Михаил Райхер рано потерял родителей, они были участниками Великой Отечественной войны. Мужчину воспитывали родственники. Затем он поступил военное училище. Позже окончил рязанский радиоинститут, долгое время трудился в НИИГРП (сейчас — ООО «Плазма»), вел научную работу, активно участвовал в общественной жизни.

В журналистику Михаил Райхер пришел почти 30 лет назад. В газете «Панорама города» у него была своя тема. Михаил Райхер помогал читателям понять происходящее в России и за рубежом, комментировал выступление глав иностранных государств, подчеркивая важные события в РФ, а также в нашем регионе.

Фото: «Рязанские ведомости», Валентина Севостьянова.