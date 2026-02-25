Telegram оштрафовали на 7 миллионов рублей за неудаление информации

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за повторное неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 миллионов рублей за повторное неудаление информации. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«Признать Telegram Messenger Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.50 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», — огласила решение судья.

Протокол составили за повторное неудаление информации об алкогольной продукции и материалах, связанных с нетрадиционными сексуальными отношениями.