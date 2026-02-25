Суд потребовал взыскать задолженность с рязанца по иску микрокредитной компании

Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» подала иск к заемщику М. о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба рязанского районного суда. Компания утверждает, что между ней и заемщиком был заключен договор займа, согласно которому М. должен был возвращать деньги ежемесячно. Однако он не выполняет свои обязательства и не платит по кредиту. 6 февраля суд вынес заочное решение, удовлетворив требования микрокредитной компании и постановив взыскать долг с заемщика. Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» подала иск к заемщику М. о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба рязанского районного суда.

Компания утверждает, что между ней и заемщиком был заключен договор займа, согласно которому М. должен был возвращать деньги ежемесячно. Однако он не выполняет свои обязательства и не платит по кредиту.

6 февраля суд вынес заочное решение, удовлетворив требования микрокредитной компании и постановив взыскать долг с заемщика.

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.