Суд потребовал взыскать задолженность с рязанца по иску микрокредитной компании
Микрокредитная компания «Центр Финансовой Поддержки» подала иск к заемщику М. о взыскании долга по кредиту. Об этом сообщила пресс-служба рязанского районного суда. Компания утверждает, что между ней и заемщиком был заключен договор займа, согласно которому М. должен был возвращать деньги ежемесячно. Однако он не выполняет свои обязательства и не платит по кредиту. 6 февраля суд вынес заочное решение, удовлетворив требования микрокредитной компании и постановив взыскать долг с заемщика. Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
