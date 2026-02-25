Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
307
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
946
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 079
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

С 26 февраля Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта: на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1-30% и дополнительно на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы).

Так, минимальные ставки на «Домклик» составят от 15,7% на приобретение первичного жилья, от 16,5% на покупку вторичного и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома». Уточняется, что все программы действуют без господдержки.

Кроме того, в Сбере заявили о снижении минимального размера первоначального взноса с 25% до 20% по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость».