Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке

С 26 февраля Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке до 0,7 процентного пункта: на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1-30% и дополнительно на 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы). Так, минимальные ставки на «Домклик» составят от 15,7% на приобретение первичного жилья, от 16,5% на покупку вторичного и от 17,6% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки). Кроме того, в Сбере заявили о снижении минимального размера первоначального взноса по программам «Строительство жилого дома» и «Загородная недвижимость» с 25% до 20%.

