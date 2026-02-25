Рязанских водителей предупредили о снегопаде и гололедице 25 февраля

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий 25 февраля. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к водителям и пешеходам с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий 25 февраля. Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная погода, ночью и днем пройдет снег. На дорогах возможна гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -8°C до -3°C, днем от -4°C до +1°C.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и учитывать погодные условия при планировании поездок.