Рязанские теннисистки завоевали два серебра на турнире в Казахстане
С 16 по 21 февраля в Караганде прошел турнир ITF J100 Karaganda Open среди юниоров до 19 лет. В женских соревнованиях участвовали спортсмены из Казахстана, России и Узбекистана. Российские теннисистки из рязанской Академии Озерова выиграли две серебряные медали. Татьяна Головина в одиночном разряде дошла до финала и проиграла Василисе Тарановой (5/7, 2/6). Пара Головиной и Марии Масляковой заняла второе место в парном разряде, уступив Виктории Седенковой и Марии Шмелевой (3/6, 2/6).

Рязанские теннисистки завоевали два серебра на турнире в Казахстане. Об этом сообщило «АиФ Рязань».

Фото: пресс-служба Казахстанской федерации спорта.