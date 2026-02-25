Рязанские теннисистки завоевали два серебра на турнире в Казахстане

С 16 по 21 февраля в Караганде прошел турнир ITF J100 Karaganda Open среди юниоров до 19 лет. В женских соревнованиях участвовали спортсмены из Казахстана, России и Узбекистана. Российские теннисистки из рязанской Академии Озерова выиграли две серебряные медали. Татьяна Головина в одиночном разряде дошла до финала и проиграла Василисе Тарановой (5/7, 2/6). Пара Головиной и Марии Масляковой заняла второе место в парном разряде, уступив Виктории Седенковой и Марии Шмелевой (3/6, 2/6).