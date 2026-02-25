Рязанские овощи проверят на содержание пестицидов и агрохимикатов
Проверку пройдут овощи, выращевыемые ООО ТК «Рязанские росы». Специалисты отобрали пробы огурцов и баклажанов на определение содержания остаточного количества действующих веществ пестицидов и агрохимикатов. Образцы направлены для исследований в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».
