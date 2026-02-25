Рязанцы пожаловались на большие ямы на Окружной дороге
Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Типичная Рязань». По словам водителей, ямы ежедневно создают большой затор на 185-ом км Окружной дороги М-5 «Урал». Жители надеются, что администрация займется этой проблемой.
Рязанцы пожаловались на большие ямы на Окружной дороге. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Типичная Рязань».
По словам водителей, ямы ежедневно создают большой затор на 185-ом км Окружной дороги М-5 «Урал».
Жители надеются, что администрация займется этой проблемой.