Рязанцы пожаловались на агрессивного алабая, который кидается на прохожих

По словам очевидцев, он обосновался в селе Чулково, на улице Монастырской. «Бегает алабай, очень агрессивный и кидается на прохожих. Каждый день дети ходят в школу и обратно, не дай бог он их встретит. Может, его кто ищет, до этого бегал с ошейником, сейчас без ошейника», — написали в соцсетях обеспокоенные жители Скопинского района.

Фото: «Подслушано в Скопине».