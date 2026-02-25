Рязанцы показали нечищеные дороги к школам и детсадам

Речь идет о дороге от дома № 104 по улице Большой, которая ведет к школам № 59 и № 72 и детсадам № 125 и № 117. «Ежедневный квест „как пройти в школу (на работу, в [детский сад]) и умудриться не сломать себе шею или конечности“… Ступеньки от силы почистили один раз и то абы как, для отвода глаз!» — написали местные жители.

