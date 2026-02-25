Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Ростелекома»

Отмечается, что в феврале на территории Кадомского округа участились случаи мошенничества от лица сотрудников «Ростелеком». АФеристы под видом сотрудников «Ростелекома» звонят на домашние телефоны под предлогом продления договора связи, просят назвать код из СМС и паспортные данные. После этого мошенники получают доступ к важным аккаунтам жертв. Жителей предупредили, что сотрудники «Ростелекома» никогда не спрашивают номера паспортов, СНИЛС, ИНН, Госуслуг, реквизиты банковских карт, не требуют подтверждение через СМС-коды. Договор с «Ростелеком» не требует продления — он бессрочный.

Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками «Ростелекома». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кадомского округа.

Отмечается, что в феврале на территории Кадомского округа участились случаи мошенничества от лица сотрудников «Ростелеком».

АФеристы под видом сотрудников «Ростелекома» звонят на домашние телефоны под предлогом продления договора связи, просят назвать код из СМС и паспортные данные. После этого мошенники получают доступ к важным аккаунтам жертв.

Жителей предупредили, что сотрудники «Ростелекома» никогда не спрашивают номера паспортов, СНИЛС, ИНН, Госуслуг, реквизиты банковских карт, не требуют подтверждение через СМС-коды. Договор с «Ростелеком» не требует продления — он бессрочный.