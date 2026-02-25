Рязанцев предупредили о мошенниках, обещающих вернуть «переплату» за отопление

В Рязанской области выявили новую схему мошенничества в сфере ЖКХ. Об этом сообщило региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний и рассылают собственникам сообщения о якобы переплате за отопление. В уведомлениях указывают сумму «возврата» и предлагают перейти по ссылке для перевода средств.

В Рязанской области выявили новую схему мошенничества в сфере ЖКХ. Об этом сообщило региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний и рассылают собственникам сообщения о якобы переплате за отопление. В уведомлениях указывают сумму «возврата» и предлагают перейти по ссылке для перевода средств.

В ведомстве напомнили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не делают прямых возвратов — перерасчет отражается в последующих платежных документах. При возникновении сомнений жителям рекомендуют связываться с управляющей компанией через сервис «Госуслуги Дом» или личный кабинет на официальном сайте.

Рязанцев призывают не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личные данные и коды из СМС.