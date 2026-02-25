Рязань
Рязанцам не вернули деньги за отмененное ледовое шоу
Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», организатором которого является ООО «Ледовые сезоны», должно было состояться в Рязани 8 декабря 2025 года. Мероприятие отменил организатор в одностороннем порядке. Деньги за билеты рязанцам не вернули. Пострадавшим потребителям предложили присоединиться к групповому иску. Для этого рязанцам необходимо представить в адрес Управления (г. Рязань, ул. Островского, д.51А) следующие документы: заявление о присоединении; копии билетов; копия чека об оплате билетов, оплате сервисного сбора; банковские реквизиты; копия паспорта (первый разворот и страница с регистрацией); документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.

Рязанцам не вернули деньги за отмененное ледовое шоу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», организатором которого является ООО «Ледовые сезоны», должно было состояться в Рязани 8 декабря 2025 года. Мероприятие отменил организатор в одностороннем порядке. Деньги за билеты рязанцам не вернули.

Пострадавшим потребителям предложили присоединиться к групповому иску. Для этого рязанцам необходимо представить в адрес Управления (г. Рязань, ул. Островского, д.51А) следующие документы: заявление о присоединении; копии билетов; копия чека об оплате билетов, оплате сервисного сбора; банковские реквизиты; копия паспорта (первый разворот и страница с регистрацией); документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.