Рязань с самого утра встала в 9-балльные пробки

Утром в среду, 25 февраля, пробки образовались на улицах Есенина, Дзержинского, Высоковольтная, Гагарина, Черновицкая, Зубковой, Новоселов, Большая, Соборная, Типанова, Грибоедова и т. д. Заторы также фиксируют на Куйбышевском, Ряжском, Солотчинском, Михайловском, Московском шоссе и т. д.