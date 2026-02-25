Рязань с самого утра встала в 9-балльные пробки
Утром в среду, 25 февраля, пробки образовались на улицах Есенина, Дзержинского, Высоковольтная, Гагарина, Черновицкая, Зубковой, Новоселов, Большая, Соборная, Типанова, Грибоедова и т. д. Заторы также фиксируют на Куйбышевском, Ряжском, Солотчинском, Михайловском, Московском шоссе и т. д.
Рязань встала в 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
