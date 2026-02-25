Рязань
Россиян предупредили о подорожании шаурмы в 2026 году
В 2026 году шаурма в России может подорожать до 300-320 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети СВШ Владимир Балясников. По его словам, 2025 год стал переломным для сегмента fast-casual: цены в сети выросли на 18-22% — с 220 до 260-270 рублей за классическую порцию.

В 2026 году шаурма в России может подорожать до 300-320 рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети СВШ Владимир Балясников.

По его словам, 2025 год стал переломным для сегмента fast-casual: цены в сети выросли на 18-22% — с 220 до 260-270 рублей за классическую порцию.

«Это прямой отклик на удорожание сырья: курица выросла в цене примерно на 25%, говядина — до 30% за счет кормов и логистики, лаваш — около 15%. Плюс рост коммунальных услуг в среднем на 12%", — пояснил Балясников.

В 2026 году, по его прогнозу, рост продолжится.

«Мы ожидаем еще плюс 15-20% к стоимости. В таком случае шаурма может стоить 300-320 рублей», — отметил он.

При этом спрос, по словам эксперта, остается стабильным.