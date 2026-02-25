Психолог рассказала, как поступить с мужчиной, который забыл поздравить с 8 Марта

Скандал может привести к замкнутости мужчины, поэтому лучше поговорить с избранником напрямую и использовать технику «Я-сообщение», например: «Мне было грустно, я ждала твоего внимания», отметила специалист.

Психолог Екатерина Булгакова рассказала «Газете.Ru», как поступить с мужчиной, который забыл поздравить с 8 Марта.

В 90% случаев мужчина забывает поздравить из-за особенностей мужского мышления, ориентированного на задачи, а не на отношения, объяснила психолог Екатерина Булгакова. Мужчины часто воспринимают 8 Марта как день скидок или эмансипации, а также боятся ошибиться с подарком.

Скандал может привести к замкнутости мужчины, поэтому лучше поговорить с избранником напрямую и использовать технику «Я-сообщение», например: «Мне было грустно, я ждала твоего внимания», отметила специалист.