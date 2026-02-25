Продукты рязанской компании проверят на соблюдение норм по пестицидам

18 февраля Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело профилактический визит в компанию ООО ТК «Рязанские росы». Об этом сообщили на сайте ведомства. Основной целью проверки стало соблюдение законодательства РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В ходе мероприятия специалисты отобрали пробы огурцов и баклажанов, выращенных в теплицах, для определения остаточного количества действующих веществ пестицидов и агрохимикатов. Образцы были отправлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для дальнейшего анализа.

18 февраля Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провело профилактический визит в компанию ООО ТК «Рязанские росы». Об этом сообщили на сайте ведомства.

Основной целью проверки стало соблюдение законодательства РФ в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе мероприятия специалисты отобрали пробы огурцов и баклажанов, выращенных в теплицах, для определения остаточного количества действующих веществ пестицидов и агрохимикатов.

Образцы были отправлены в Тульскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для дальнейшего анализа.