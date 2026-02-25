Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону СВО

В преддверии Дня защитника Отечества в четвертый раз стартовала межмуниципальная акция «Все СВОи». Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону спецоперации. Проект объединил шесть городов — Тулу, Новороссийск, Волгоград, Рязань, Махачкалу и Элисту. Накануне Дня защитника Отечества гуманитарный груз с Мамаева кургана в Волгограде направлен в зону СВО. Для военнослужащих собраны медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Параллельно из других городов-участников также выдвинулись машины с грузами.

В преддверии Дня защитника Отечества в четвертый раз стартовала межмуниципальная акция «Все СВОи». Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Проект объединил шесть городов — Тулу, Новороссийск, Волгоград, Рязань, Махачкалу и Элисту. Накануне Дня защитника Отечества гуманитарный груз с Мамаева кургана в Волгограде направлен в зону СВО. Для военнослужащих собраны медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Параллельно из других городов-участников также выдвинулись машины с грузами.

В церемонии отправки участвовала Татьяна Панфилова.

«Помогать тем, кто сейчас сражается за наше будущее, — не только святая обязанность, но и честь для нас. Вместе мы можем больше! Пока мы едины, мы непобедимы!» — сказала она.

Город-герой Новороссийск принимает эстафету по организации пятой межмуниципальной миссии «Все СВОи». Ее проведение запланировано накануне 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войны.