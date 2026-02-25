Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 12:20
Нал. EUR 90.70 / 91.40 25/02 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
299
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
945
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону СВО
В преддверии Дня защитника Отечества в четвертый раз стартовала межмуниципальная акция «Все СВОи». Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону спецоперации. Проект объединил шесть городов — Тулу, Новороссийск, Волгоград, Рязань, Махачкалу и Элисту. Накануне Дня защитника Отечества гуманитарный груз с Мамаева кургана в Волгограде направлен в зону СВО. Для военнослужащих собраны медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Параллельно из других городов-участников также выдвинулись машины с грузами.

В преддверии Дня защитника Отечества в четвертый раз стартовала межмуниципальная акция «Все СВОи». Глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова поучаствовала в отправке гуманитарного груза в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Проект объединил шесть городов — Тулу, Новороссийск, Волгоград, Рязань, Махачкалу и Элисту. Накануне Дня защитника Отечества гуманитарный груз с Мамаева кургана в Волгограде направлен в зону СВО. Для военнослужащих собраны медикаменты, снаряжение, квадрокоптеры, а также детские письма с поздравлениями и пожеланиями. Параллельно из других городов-участников также выдвинулись машины с грузами.

В церемонии отправки участвовала Татьяна Панфилова.

«Помогать тем, кто сейчас сражается за наше будущее, — не только святая обязанность, но и честь для нас. Вместе мы можем больше! Пока мы едины, мы непобедимы!» — сказала она.

Город-герой Новороссийск принимает эстафету по организации пятой межмуниципальной миссии «Все СВОи». Ее проведение запланировано накануне 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войны.