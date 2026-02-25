Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.51 / 76.70 25/02 12:20
Нал. EUR 90.70 / 91.40 25/02 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
299
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
945
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 074
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Порядка семи тысяч договоров на поставку газа с новыми абонентами заключили рязанские газовики в 2025 году

Количество абонентов-физических лиц «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2025 году увеличилось на 6870 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 619 561 договор на поставку газа с потребителями.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

Новые потребители активно используют дистанционные сервисы оплаты газа. На сегодняшний день почти 215 тысяч рязанцев используют «Личный кабинет абонента» (ЛКА), 50,4 тысяч из них зарегистрировались в ЛКА в 2025 году.

В «Личном кабинете абонента» можно отслеживать всю историю начислений, быстро и без комиссии оплачивать газ, передавать показания счетчика, отслеживать историю платежей, сформировать квитанцию, добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции, например, пожилых родственников, настроить автоплатеж.

«Личный кабинет» доступен:

  • как веб-версия https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet
  • мобильное приложение: в AppStore под именем «Газ Онлайн» и в GooglePlay под названием «Мой Газ».

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.