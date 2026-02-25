Порядка семи тысяч договоров на поставку газа с новыми абонентами заключили рязанские газовики в 2025 году

Количество абонентов-физических лиц «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2025 году увеличилось на 6870 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 619 561 договор на поставку газа с потребителями.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

Новые потребители активно используют дистанционные сервисы оплаты газа. На сегодняшний день почти 215 тысяч рязанцев используют «Личный кабинет абонента» (ЛКА), 50,4 тысяч из них зарегистрировались в ЛКА в 2025 году.

В «Личном кабинете абонента» можно отслеживать всю историю начислений, быстро и без комиссии оплачивать газ, передавать показания счетчика, отслеживать историю платежей, сформировать квитанцию, добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции, например, пожилых родственников, настроить автоплатеж.

«Личный кабинет» доступен:

как веб-версия https://ryazanregiongaz.ru/lichnyij-kabinet

мобильное приложение: в AppStore под именем «Газ Онлайн» и в GooglePlay под названием «Мой Газ».

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.