Порядка семи тысяч договоров на поставку газа с новыми абонентами заключили рязанские газовики в 2025 году
Количество абонентов-физических лиц «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2025 году увеличилось на 6870 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 619 561 договор на поставку газа с потребителями.
Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.
Новые потребители активно используют дистанционные сервисы оплаты газа. На сегодняшний день почти 215 тысяч рязанцев используют «Личный кабинет абонента» (ЛКА), 50,4 тысяч из них зарегистрировались в ЛКА в 2025 году.
В «Личном кабинете абонента» можно отслеживать всю историю начислений, быстро и без комиссии оплачивать газ, передавать показания счетчика, отслеживать историю платежей, сформировать квитанцию, добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции, например, пожилых родственников, настроить автоплатеж.