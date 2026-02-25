Почти половина школьников уходят в колледж, чтобы не сдавать ЕГЭ — опрос

Почти 50% учеников 7-9-х классов, выбравших колледж, объяснили свое решение нежеланием сдавать ЕГЭ. Об этом говорится в исследовании центра социального проектирования «Платформа» и Института развития профессионального образования, пишет РБК.

При этом 40% тех, кто планирует поступать в колледж, собираются после его окончания продолжить обучение в вузе. Среди других причин выбора среднего профессионального образования школьники называют желание быстрее начать самостоятельную жизнь, гарантию трудоустройства, получение практических навыков и более короткий срок обучения. Эти варианты выбрали от 29 до 35% опрошенных. Еще 24% отметили высокий уровень среднего профобразования.

Среди негативных мотивов: неуверенность в поступлении в вуз (21%) и отсутствие финансовой возможности оплачивать университет (17%).

В целом большинство подростков пока предпочитают продолжить обучение в школе: из тысячи опрошенных 43% собираются идти в десятый класс, 29% в колледж, 27% не определились.