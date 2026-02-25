Песков допустил встречу Путина, Зеленского и Трампа для финальной сделки

Встреча президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа — возможна лишь на завершающем этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — сказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также пресс-секретарь президента России подтвердил приглашение Зеленскому в Москву, но выразил сомнения в возможности встречи из-за позиции Украины.

«Их (высказывания Владимира Зеленского. — „Ъ“) даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — сказал Дмитрий Песков.