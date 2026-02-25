Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
Чтв, 26
Птн, 27
ЦБ USD 76.47 -0.16 26/02
ЦБ EUR 90.32 -0.26 26/02
Нал. USD 76.25 / 76.70 25/02 18:50
Нал. EUR 91.00 / 91.60 25/02 18:50
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
325
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
952
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
525
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Песков допустил встречу Путина, Зеленского и Трампа для финальной сделки
Встреча президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа — возможна лишь на завершающем этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», — сказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Встреча президентов России, Украины и США — Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа — возможна лишь на завершающем этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Коммерсант».

"Трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренность или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так", — сказал господин Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также пресс-секретарь президента России подтвердил приглашение Зеленскому в Москву, но выразил сомнения в возможности встречи из-за позиции Украины.

«Их (высказывания Владимира Зеленского. — „Ъ“) даже не надо анализировать, их надо просто вспомнить и задаться вопросом, есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию», — сказал Дмитрий Песков.