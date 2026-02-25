Ночью в небе России уничтожили 69 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 24. Еще 18 аппаратов уничтожили над Крымом и 14 — над Смоленской областью.

По три беспилотника перехватили над Тульской и Орловской областями, а также над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбили над Курской, Калужской и Белгородской областями.

Еще один беспилотник перехватили над территорией Московского региона, уточнили в ведомстве.