Названы ключевые направления экспорта для рязанских товаров

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова в ходе ежегодного публичного отчета назвала основные страны, которые наиболее плотно сотрудничают с Рязанской областью во внешней торговле. Как отметила Швакова, экспортная стратегия региона сформирована с учетом внешнеполитического курса России, региональных приоритетов и запросов местного бизнеса. Традиционно в числе ведущих партнеров — государства СНГ — это Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Также важными направлениями остаются страны Восточной Азии — Китай и Вьетнам, а также страны бассейна Персидского залива, в частности Иран и Саудовская Аравия. Кроме того, Юлия Швакова рассказала о растущем интересе к рынкам Африки.

Одним из эффективных инструментов выхода на зарубежные рынки являются бизнес-миссии, отметила она.

«Мы проводим масштабный опрос не только действующих, но и потенциальных экспортеров. Основная задача — вывод на экспорт новых компаний, прежде всего из субъектов малого предпринимательства»", — сказала Швакова.

Среди товаров, наиболее востребованных за рубежом, зампред правительства выделила строительные и кровельные материалы, вентиляционное оборудование, продукты питания и сельхозпродукцию, канцелярские принадлежности, бытовую химию и другие товары повседневного спроса

«Можно долго это все перечислять, все зависит от конкретного рынка, от конкретной страны и востребованности. Каждой бизнес-миссии предшествует изучение этого рынка. Когда предприниматели туда приезжают, у нас уже заранее готовы встречи с их потенциальными партнерами», — сказала Швакова.