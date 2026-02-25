Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по выходным

С 1 марта в Республике Алтай ужесточат правила продажи алкоголя. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. По его словам, в регионе запретят торговлю спиртным в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Кроме того, алкоголь нельзя будет купить по воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни.

По его словам, в регионе запретят торговлю спиртным в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Кроме того, алкоголь нельзя будет купить по воскресеньям, а также в праздничные и социально значимые дни. В перечень вошли 14 дат, среди них Новый год, Рождество, Праздник Весны и Труда, День Победы, День защиты детей, День России и День знаний.

Также сократят разрешенное время продажи. С понедельника по четверг спиртное можно будет приобрести с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, в субботу — с 11:00 до 14:00. Ограничения не распространяются на заведения общепита — рестораны, кафе и бары.