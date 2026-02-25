На российских маркетплейсах введут единые правила отображения цен

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на российских маркетплейсах введут единые правила отображения цен, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. «Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты. Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа», — заявил премьер-министр.

