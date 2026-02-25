Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
325
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
952
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
525
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 100
На российских маркетплейсах введут единые правила отображения цен
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на российских маркетплейсах введут единые правила отображения цен, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. Об этом 25 февраля сообщило РИА Новости.

«Что из важного содержится в этом подходе, в новом законе — это введение порядка проверки сведений о товарах через государственные информационные системы и соответствующие государственные реестры, включая и маркировку, и сертификаты.

Это введение единых правил по отображению цены, которые не зависят от средства платежа», — заявил премьер-министр.