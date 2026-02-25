На 75-ом году жизни умер основатель ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

Скончался Ростислав Гепп, один из основателей и многолетних руководителей челябинского вокально-инструментального ансамбля «Ариэль», поделилась пресс-служба правительства Челябинской области.
Отмечается, что он ушел из жизни 24 февраля на 75-м году.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с утратой. Ростислав Гепп продолжал выступать с концертами до последних дней своей жизни, оставаясь верным своей малой родине — городу Златоуст.
О причинах смерти музыканта не сообщается, а информацию о месте и дате похорон предоставят позднее.
Ростислав Гепп возглавлял ансамбль «Ариэль» с 1989 года после отъезда другого основателя Валерия Ярушина в Москву. Под его руководством коллектив выпустил восемь альбомов, последний из которых вышел в 2024 году и был посвящен Челябинску. Гепп был не только вокалистом, но и играл на флейте и клавишных инструментах. Артисту должно было исполниться 75 лет 14 ноября 2026 года.
