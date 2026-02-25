Мишустин назвал стабильной ситуацию на рынке труда

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, безработица сохраняется на уровне 2,2%. Его слова 25 февраля передало ТАСС. «Если человек хочет получить новую специальность и тем самым увеличить заработок — помогаем и с этим», — сказал Мишустин. Он добавил, что в 2025 году переобучение с господдержкой прошли почти 120 тысяч человек, большинство из них трудоустроились.

