Метеоролог рассказал о погоде в начале весны в Рязанской области

В Рязанской области в начале следующей недели ожидаются смешанные осадки — мокрый снег с дождем. Такой прогноз озвучил в эфире ГТРК «Ока» начальник отдела агрометеорологического режима и климата Рязанского ЦГМС Роман Степанов. В текущие дни в регионе также не исключен снег, но интенсивных снегопадов метеоролог не спрогнозировал. Уже в субботу температура воздуха начнет снижаться, а на следующей неделе потеплеет. Ночью будет «минус», днем — «плюс». По словам Романа Степанова, в 2026 году не исключено повторение ситуации с ранним приходом тепла и последующими майскими заморозками.

По словам Романа Степанова, в 2026 году не исключено повторение ситуации с ранним приходом тепла и последующими майскими заморозками. На характер весеннего половодья повлияет дальнейшая погода — на данный момент в области зафиксирован рекордный запас воды в снежном покрове, достигающий 200 миллиметров. Как отметил специалист, почти везде по области превышены нормы по высоте снега в 2-2,5 раза, по водозапасу — в 3-4 раза.

«В ближайшее время будет весьма переменчивая погода. Почти каждый день ожидаем слабые оттепели. В начале следующей недели с осадками могут прийти мокрый снег и дождь. В марте возможно все — как и снегопады, так и тепло», — сказал Степанов.

Фото: скриншот из выпуска ГТРК «Ока».