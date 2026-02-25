Комик Сабуров заявил о намерении вернуться в Россию

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, объявил о своем возвращении в РФ на первом концерте в Таиланде. Он заявил, что его выступления будут направлены на патриотизм. «А я планирую вернуться в Россию. Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления», — отметил комик.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press.