Каждый третий рязанец поддержал переименование СПО — опрос

32% рязанцев поддержали идею переименовать среднее профессиональное образование в «специальное профессиональное образование». При этом 49% участников опроса предпочли оставить прежнее название. Еще 2% предложили собственные варианты. Идею переименования ранее озвучили на федеральном уровне по поручению президента Владимира Путина.

Среди рязанцев с высшим образованием 54% выступили за сохранение старого названия. В то же время среди обладателей среднего профобразования мнения разделились почти поровну: 38% за прежний вариант и 39% — за новый.

Участники опроса также предложили альтернативные названия: «специальное образование», «профессионалитет», «профессионально-техническое образование», а также варианты с акцентом на прикладной характер обучения и отраслевую специфику.